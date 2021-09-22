Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Новый корпус Городской больницы Святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге примет первых пациентов уже в декабре 2021 года, и он будет ориентирован на ковидных пациентов. Об этом 22 сентября сообщил вице-губернатор Олег Эргашев, курирующий городское здравоохранение.

Дарья Драй ИА REGNUM Больница Святого Георгия (работающий корпус)

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Учреждение будет работать как ковидный стационар и позволит остальным отделениям больницы функционировать в обычном режиме — оказывать плановую и экстренную помощь жителям города.

«Сейчас там ведутся отделочные работы и устанавливается современное оборудование. Объект построен с высоким качеством и в кратчайшие сроки — за семь месяцев», — заметил чиновник.

Напомним, первый камень на месте нового корпуса был заложен 27 февраля 2021 года.