Москва, 22 сентября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Углублённую диспансеризацию в России прошли свыше 250 тысяч человек, заявил 22 сентября министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на онлайн-переговорах, организованных в рамках ГА ООН.

Эмилия Шанкс. Медицинский осмотр в русской богадельне. 1880

Мурашко «С июля 2021 года в РФ проводится бесплатная углублённая диспансеризация лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией, которую уже прошло на сегодняшний день более 250 тысяч человек».

Он пояснил, что углублённая диспансеризация предусмотрена для пациентов с хроническими заболеваниями и для переболевших коронавирусом — тяжело или средне.