Брюссель, 22 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Крупные фармкомпании-производители вакцин от коронавируса, одобренных в странах ЕС, воздерживаются от поставок этих препаратов в бедные страны, сообщает 22 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на отчет организации «Международная амнистия» (Amnesty International).

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По данным организации, из выпущенных на сегодняшний день 5,76 миллиарда доз вакцины не более 0,3% были предоставлены странам с низкими доходами населения.

«Миллиарды людей находятся в руках шести крупных фармацевтических компаний, которые решают, кому умирать, а кому жить. Слова резкие, но когда видишь, что Pfizer — BioNtech поставили в Швецию в девять раз больше вакцин, чем в бедные страны, то понимаешь существующую проблему общественного здравоохранения в глобальном ее масштабе», — заявил по этому поводу руководитель бельгийской секции Amnesty International Филипп Хенсманс.

При этом он призвал фармацевтические компании отказаться от своих прав на интеллектуальную собственность на эти вакцины.

Стоит отметить, что из всех одобренных в ЕС вакцин бедным странам поставляется только Astra Zeneca, не раз оказывавшаяся в центре скандалов с опасными побочными эффектами.