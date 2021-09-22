Москва, 22 сентября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В среднем диспансеризация в России идёт в штатном режиме, заявил 22 сентября министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на онлайн-переговорах, организованных в рамках ГА ООН.

Onf.ru Диспансеризация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

По словам чиновника, Минздрав РФ не позволил проблемам с пандемией сорвать диспансеризацию. Затруднения наблюдаются на тех российских территориях, где «эпидпроцесс имеет тенденцию к росту».

По данным Мурашко, в прошлом году в России профосмотры и диспансеризацию прошли свыше 28 миллионов человек, а за семь месяцев этого года — более 25 млн.