Екатеринбург, 22 сентября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. В Свердловской области нет залежавшейся вакцины от COVID-19. Об этом заявил журналистам вице-губернатор Павел Креков.

Yarregion.ru Вакцина «Спутник V»

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Как пишет Накануне.Ru, ранее появилась информация о том, что якобы из-за низкого спроса в регионе на складах лежат почти 500 тыс. доз вакцины «Спутник V» и срок годности скоро может истечь. Креков в ответ на это заявил, что срок годности у используемых на Урале вакцин значительно выше полугода.

При этом чиновник признал, что темпы вакцинации снизились. Чтобы ускорить её, власти намерены принимать дополнительные стимулирующие меры. Только 21 сентября первым и вторым компонентами привились почти 10 тыс. свердловчан.

«Темпы вакцинации должны возрасти. И рисков того, что мы столкнемся с проблемой, что нам некуда деть вакцину и она портится, я в настоящий момент не вижу», — цитирует Крекова издание.