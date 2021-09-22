Москва, 22 сентября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Резкий рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в Москве в течение последних нескольких дней. Об этом 22 сентября сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«На протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости. По отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%», — сказала она.

В числе причин такого роста Ракова указала начавшийся сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и другими вирусными инфекциями, а также резкое увеличение числа контактов между людьми в связи с массовым возвращением горожан из отпусков и началом учебного года.