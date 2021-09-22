Минск, , 18:17 — REGNUM Суд Гомельского района (юг Белоруссии) постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении трёх жителей Гомеля, обвинявшихся в надругательстве над государственной символикой. В конце августа 2020 года они сбросили государственный флаг постсоветской республики в костёр.

Флаг Белоруссии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«Свои действия они сняли на видео и разместили его в Telegram-чате, — сообщает пресс-служба белоруской генпрокуратуры. — В судебном заседании обвиняемые признали свою вину в содеянном».

По приговору на основании ст.370 Уголовного кодекса республики им назначено «наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год каждому».

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