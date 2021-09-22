Москва, 22 сентября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Комиссия, расследующая причины пропажи самолёта Ан-26 под Хабаровском, сформирована 22 сентября Межгосударственным авиационным комитетом, сообщили в пресс-службе МАК.

(сс) Александр Маркин Ан-26

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Пока установлено, что авиапроисшествие с Ан-26 случилось, когда самолёт совершал облёт радиотехнических средств аэродрома Хабаровска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что появились сведения о том, что Ан-26 нашли. Однако в МЧС эту информацию не подтвердили. Поиски проходят в тёмное время суток.