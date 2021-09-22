Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. В Ленинградской области к настоящему времени сделали прививки чуть больше 40% взрослого населения. Об этом 22 сентября сообщил председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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На данный момент в области привито в общей сложности 559 237 человек. Полностью прошли вакцинацию 515 378 человек. В предыдущие сутки привито 3786 человек, в том числе 1837 человек закончили вакцинацию.

«Для эффективной защиты всех нас необходимо минимум 60%», ― подчеркнул глава комитета, имея в виду взрослое население (детям прививки от ковида не делают).

Напомним, в настоящий момент во всех районах Ленобласти открыто 111 пунктов вакцинации и, как заверил чиновник, вакцины доступны.