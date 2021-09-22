Подгорица, 22 сентября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. За сутки еще шесть человек умерли от последствий COVID-19 в Черногории, сообщает институт общественного здравоохранения 22 сентября.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Также былоподтверждено 568 новых положительных случаев. За последние 24 часа доля вновь положительных случаев от общего числа протестированных составила 14,88%.

Общее количество смертей, связанных с инфекцией COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 1874.

К 15:00 выздоровление было зарегистрировано у 544 пациентов.

Общее количество активных случаев COVID-19 в Черногории составляет 8162 человека.