Подгорица, 22 сентября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В Черногории 50,9 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 44,9 процента были ревакцинированы.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

На данный момент введено 437 906 доз вакцины против коронавируса.

Первую дозу вакцины получили 232 516 человек или 37,5 процента, а вторую — 205 390 человек или 33,1 процента от общей численности населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.