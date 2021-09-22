Москва, 22 сентября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы принял решение перенести дату рассмотрения иска компании «Яндекс» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом 22 сентября передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Фотобанк Moscow-Live.ru Яндекс

Основанием для этого стало заявление сторон о том, что они ведут переговоры о внесудебном урегулировании спора. По словам представителя IT-гиганта, процесс этот сложный и время на него нужно немало. Поэтому он попросил суд не спешить с датой назначения следующего рассмотрения.

«Мы бы просили максимально возможный срок», — обратился он к суду.

Представитель ФАС не только не стал возражать против этого, но, напротив, поддержала истца.

«Лучше больше месяца», — сказала представитель Федеральной антимонопольной службы.

Такая консолидированная позиция IT-гиганта и антимонопольной службы, которые являются спорящими в суде сторонами, видимо, не пришлась по вкусу третьей стороне, участвующей в заседании, — представителям компаний, которые жаловались ФАС на дискриминацию их в поисковике «Яндекса». Они попросили суд назначить заседание через месяц и посетовали, что переговоры ФАС и «Яндекса» о внесудебном решении спора стали для них неожиданностью. В итоге суд назначил следующее заседание на 16:30 24 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, «Яндекс» решил оспорить в Арбитражном суде Москвы возбужденное против него Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дела за дискриминацию сторонних сервисов в поисковике. В рамках него компании грозил крупный штраф. Расследование в отношении IT-гиганта ФАС начала проводить после того, как онлайн-сервисы IVI, Avito, ЦИАН, Profi.ru, Туту.ру, Drom.ru, 2ГИС, Zoon обвинили «Яндекс» в дискриминации. Их не устраивало, что поисковая система «Яндекса» выдаёт на запросы пользователей сервисы самого «Яндекса», а до конкурирующих потребитель часто не доходит.

В феврале 2021 ФАС выдала «Яндексу» предупреждение за создание дискриминационных условий в поисковой системе. В течение месяца компания должна была предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. Однако IT-гигант предупреждение не исполнил.