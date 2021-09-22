Подгорица, 22 сентября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. В настоящее время на учете Бюро по трудоустройству Черногории зарегистрировано 53 795 безработных, что примерно на 10 с половиной тысяч больше, чем в этот день в прошлом году, сказал сообщил глава этого ведомства Милутин Вучинич из ZZZCG в эфире телевидения TVCG.

Безработица +

По словам Вучинича 59,92 процента от общего числа безработных составляют женщины.

«Пандемия коронавируса, безусловно, вызвала рост числа безработных. С начала пандемии до сегодняшнего дня у нас есть среднемесячное количество зарегистрированных лиц в записях ZZZCG около 3400, что по сравнению со среднемесячным показателем 2019 года, равным 2300, и представляет собой рост примерно на 47,8 процента», — заявил Вучинич.