Мадрид, 22 сентября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Правительство Испании работает над планом реконструкции канарского острова Пальма. Об этом в интервью телеканалу La Sexta заявил министр по делам судов и вопросам демократической памяти Испании Феликс Боланьос.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

По его словам, план реконструкции будет запущен после окончания извержения вулкана на острове.

«Мы работаем над этапом борьбы с чрезвычайной ситуацией, мы должны перейти к новому этапу, а именно восстановлению, на котором будут приняты меры всех видов», — сказал Боланьос.

Этот план будет включать не только реконструкцию домов, но и восстановление инфраструктуры, принятие фискальных мер и помощь рыбакам и фермерам: «Фотографии [с места извержения вулкана Кумбре-Вьеха] вызывают тревогу, и жители острова Пальма должны знать, что мы работаем над оказанием помощи всех видов».