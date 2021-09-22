Стокгольм, 22 сентября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. 22 сентября новостная служба SVT Nyheter сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали женщину из западной Швеции, которая вернулась в страну после того, как присоединилась к террористам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По версии прокуратуры, она принимала участие в военных преступлениях, в частности — в использовании детей в качестве боевиков.

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Женщина, которой 49 лет, подозреваемая в совершении преступлений, была арестована заочно 20 сентября, а с утра 21 сентября она находится под стражей. Предполагаемые преступления должны были быть совершены в период 2013—2016 годов. Сообщается, что женщина приехала в Сирию в 2013 году, чтобы присоединиться к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и вернулась в Швецию в прошлом году.

«Она подозревается в том, что вместе и по согласованию с другими способствовала тому, чтобы ребенка младше пятнадцати лет использовали в качестве боевика», — говорится в пресс-релизе прокурор Рины Девгун.