Стокгольм, 22 сентября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. За последнее время количество смертей от COVID-19 в Швеции было немного выше, чем раньше. Однако государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл полагает, что этому есть разумное объяснение. Своей оценкой ситуации с коронавирусом он поделился 22 сентября в эфире радиостанции Sveriges Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Тот факт, что цифры растут, не является абсолютно нелогичным. После лета у нас вырос уровень распространения инфекции», — объяснил Тегнелл.

В настоящее время скользящая кривая, отражающая среднее количество людей, умерших от COVID-19 в день, фиксирует, что каждые сутки в Швеции умирает порядка шести человек. Две недели назад соответствующий показатель составлял три человека.

В свою очередь Тегнелл отметил, что среди скончавшихся, как и прежде, наблюдается в основном большое количество пожилых людей и лиц, страдающих различными заболеваниями.