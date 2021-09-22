Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 22 сентября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Легкая разведывательная машина под названием Velire с четырьмя представителями Чрезвычайного военного подразделения Испании отправляется на лодке на остров Пальма, где будет выполнять задачи по измерению качества воздуха для обнаружения возможных химических агентов. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Прибытие группы специалистов намечено на первую половину дня 23 сентября.

Отмечается, что Velire оснащена датчиками для обнаружения, идентификации и отбора проб окружающей среды на возможные химические вещества, такие как окись углерода или двуокись серы — газы, типичные для извержений вулканов.

Этот аппарат может измерять качество воздуха на расстоянии до четырёх километров от места извержения, и этот радиус может быть увеличен, поскольку высокие температуры не влияют на него.