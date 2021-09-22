Москва, 22 сентября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Старший лейтенант полиции Владимир Макаров и младший лейтенант полиции Константин Калинин награждены за то, что мужественно проявили себя 20 сентября во время стрельбы в пермском вузе.

Defence.ru Орден Мужества

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Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» подписал 22 президент страны Владимир Путин. В тексте документа сказано, что Калинин и Макаров награждаются «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить».

Калинин награждён орденом Мужества, Макаров — медалью «За отличие в охране общественного порядка».