Москва, 22 сентября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Министерство финансов России на аукционе 22 сентября раместило облигации федерального займа (ОФЗ) на 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

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Как уточняется, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №25 085 с датой погашения 24 сентября 2025 года в полном объёме при спросе в 38,069 миллиарда рублей.

Средневзвешенная цена выпуска 97,8750% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,14% годовых.

Напомним, согласно плану Минфина по заимствованиям на внутреннем рынке, за III квартал 2021 года ведомство намерено предложить на аукционах ОФЗ в общей сложности на 700 млрд рублей.