Москва, , 17:29 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович пытается возложить на Россию ответственность за беспорядки, которые устроили черногорские националисты в Цетине 5 сентября, пытаясь сорвать интронизацию митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 сентября на брифинге в Москве.

Мария Захарова Mid.ru

Так Захарова прокомментировала ранее опубликованное заявление администрации Джукановича, в котором говорится, что за событиями в Цетине стоят официальная Москва и Русская православная церковь.

«Исходя из заявления, делается вывод, что «происки» официальной Москвы, как и Русской православной церкви, являются чуть ли не первопричиной раскола в черногорском обществе. Нас обвиняют в попытках «дирижировать церковными и внутриполитическими процессами» в этой стране. Эти персональные выпады достойны сожаления и говорят об уровне тех, кто делает подобные заявления», — отметила Захарова.

По ее словам, группировка президента Черногории, которая стояла за событиями, произошедшими в день интронизации митрополита Иоанникия, продолжает «разыгрывать церковную карту», чтобы «посеять смуту, разделить черногорцев на «своих» и «чужих», поднять градус напряженности в обществе ради конечной цели: реставрировать власть под эгидой Мило Джукановича».

«Они этого не скрывают. При этом замалчивается тот факт, что именно при прежнем правительстве, зацикленном на так называемом евроатлантическом выборе, игнорировалось мнение значительной доли черногорского населения. Именно такое пренебрежительное отношение к собственному народу стало источником проблем, а не мифическое вмешательство извне. Интересно, «русских хакеров» там еще не находили?», — сказала Мария Захарова.

Напомним, что накануне дня интронизации митрополита Иоанникия в Цетине черногорские националисты заблокировали подъезд к городу, чтобы митрополит не смог прибыть в Цетиньский монастырь, где традиционно проходит интронизация митрополитов Черногорско-Приморских. Среди демонстрантов 5 сентября был замечен и президент Черногории Мило Джуканович.