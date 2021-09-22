Мадрид, 22 сентября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Попадание в море лавы из вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма вызовет «эффектное и плотное» вертикальное облако водяного пара. Об этом агентству EFE заявил проректор Испанского геоминерального института Луис Сомоса.

NASA Вулкан Кумбре-Вьеха

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По его словам, данное облако не токсично, однако оно заставит увеличить периметр безопасности, эвакуировать жителей близлежащих территорий и запретить проезд.

Учёный описал проникновение лавы в Атлантический океан как «впечатляющее явление» и сказал, что размеры вертикального облака пара, которое появится, будут зависеть от «фронта попадания» в море и ширины.

Сомоса заверил, что облако водяного пара безвредно для здоровья, несмотря на то, что оно будет нести часть токсичных газов, исходящих из вулкана. Эксперт полагает, что концентрация токсичных газов будет настолько низкой, что это не опасно для живых существ.