Екатеринбург, 22 сентября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Фестиваль «Уральская ночь музыки», отменённый летом из-за пандемии COVID-19, всё-таки проведут в Екатеринбурге в 2021 году. Такую уверенность выразил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков

Чиновник уточнил, что точную дату проведения мероприятия определить пока не удаётся, но власти хотят, чтобы фестиваль удалось организовать.

«Я уверен, что это произойдет в этом году, но конкретной даты сказать не могу, поскольку она не определена», — сказал Креков.

Вице-губернатор подчеркнул, что в приоритете властей — не допустить роста заболеваемости COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе увеличили коечный фонд для ковид-пациентов.