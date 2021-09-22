Рига, 22 сентября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. По состоянию на 20 сентября нынешнего года почти половине из учебных заведений Латвии пришлось перейти на частичное или полное дистанционное обучение. Об этом сообщила Государственная служба качества образования страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Из 672 образовательных учреждений вернулись к привычной по учебному году 2020 года форме обучения 286 школ и гимназий. Переход обусловлен случаями выявления заражения коронавирусом COVID-19 среди учеников или работников учебных заведений.

За неделю (13 — 19 сентября 2021 года) на удаленное, частично удаленное или индивидуальное обучение перешли 13 детсадовских групп для детей в обязательном для посещения занятий возрасте, 381 класс в основной школе (с 1 по 9 классы) и 69 классов в средней школе (с 10 по12 классы).

Сообщается, что в основной школе коронавирус затронул 789 классов, что на 318 классов больше, чем неделей ранее. В средней школе удаленное обучение установлено для 170 классов. Чаще всего о переходе на дистанционное обучение принимают решение руководители школ Риги и Даугавпилса, а также Екабпилсского края. Чаще всего на «удаленку» отправляют младших школьников — с 1 по 6 классы.