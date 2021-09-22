Екатеринбург, 22 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В Свердловской области утвердили результаты выборов в Законодательное собрание региона. Решение принял областная избирательная комиссия.

Алексей Колчин ИА REGNUM На здании Законодательного собрания Свердловской области

10 мандатов по итогом выборов получила «Единая Россия», семь — КПРФ, четыре — СР, по два — ЛДПР и «Новые люди».

Определён список из 25 депутатов, которые пройдут в новый созыв законодательного органа.

«Единая Россия» — губернатор Евгений Куйвашев, сенатор Аркадий Чернецкий, первый вице-губернатор Александр Высокинский, вице-губернатор Сергей Бидонько, вице-губернатор Алексей Шмыков, региональный министр образования Юрий Биктуганов, депутаты Людмила Бабушкина, Виктор Шептий, Владимир Анисимов, а также директор филиала МИФИ в Лесном Владимир Рябцун.

КПРФ — депутаты Александр Ивачев и Игорь Аксенов, депутат гордумы Екатеринбурга Римма Скоморохова, а также кандидаты от партии Тарас Исаков, Евгений Букреев, Григорий Бачериков, Габбас Даутов.СР — глава областного отделения партии Андрей Кузнецов, экс-депутат Армен Карапетян, бывшая замминистра здравоохранения Екатерина Есина, а также Елена Смирнова.ЛДПР — Владимир Жириновский и глава областного отделения партии Александр Каптюг.От «Новых людей» станут депутатами Иван Зайченко и Рант Агаджанян.