Берлин, 22 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Российская сторона в полной мере выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа. Об этом 22 сентября на брифинге представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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«По нашим данным, Россия выполняет обязательства по контрактам», — указала она.

При этом Унград отметила, что рост цен на топливо в Европе связан с различными факторами. В их числе — развитием мировой конъюнктуры, а также пожарами в Сибири.

«О сознательном злоупотреблении существующими договорами нам неизвестно», — подчеркнула представитель ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн выразил обеспокоенность «необъяснимо низкими» поставками российского газа в Европу, а также тем, что Газпром не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через украинскую территорию на октябрь.

Хохштейн уверен, что это был политический шаг, связанный со стремлением России побыстрее завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».