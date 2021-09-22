Хабаровск, 22 сентября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Операция по поиску пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26 не будет приостанавливаться на ночь. Об этом 22 сентября сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Ромашов Герман Викторович Самолёт Ан-26

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«Поиск на ночь приостанавливаться не будет», — приводит слова представителя регионального МЧС ТАСС.

При этом информация о том, что самолет Ан-26, принадлежащий ЗАО «Летные проверки и системы», пропал с радаров и перестал выходить на связь поступило в 11:45 мск. Воздушное судно осуществляло технический полет, на его борту было шесть членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело после потери связи с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае возбудили следователи.