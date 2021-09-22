Москва, 22 сентября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. «Русская Медиагруппа» анонсировала «Миссию Красоты» — масштабный проект в сфере защиты экологии. Мероприятие состоится 23 сентября 2021 года в Демонстрационном зале ГУМа, сообщают корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе медиахолдинга 22 сентября.

Скриншот с YouTube Алессандра Амбросио

Как отмечают организаторы проекта, главная цель «Миссии Красоты» — показать широкой общественности новые стандарты эко-культуры и призвать представителей различных социальных групп объединить усилия для защиты экологии. В рамках мероприятия со своими лекциями выступят известные спикеры: управляющей директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников, председатель Российского Экологического Общества Рашид Исмаилов, председатель Ассоциации Волонтёрских центров Артём Метелев, главный редактор Cosmopolitan Юлия Лапшина, бренд — директор Garnier Элеонора Окумуш, певица Вера Брежнева, а также артистка и ведущая Ольга Бузова.

Главным гостем бизнес-сессии станет популярная супермодель и известная эко-активистка Алессандра Амбросио. «Я вижу изменения в окружающей среде и хочу сделать всё, что в моих силах, чтобы сохранить нашу планету и её природную красоту для будущих поколений», — рассказывает модель.

Мероприятие завершится выступлением звёзд «Русского Радио»: Ханны, Artik & Asti, Димы Билана и Полины Гагариной. Концерт будет посвящён старту «Года экологии» в русской музыкальной индустрии.