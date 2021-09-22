Жителей Греции предупредили о непогоде
Афины , 22 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. С вечера 22 сентября над Грецией ожидают появления холодного фронта, который принесет с собой дождь и штормы. Об этом сообщила Национальная обсерватория Афин.
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«В ряде регионов ливни могут быть интенсивными, особенно рано утром 23 сентября», — предупреждают в обсерватории.
Ожидается, что наиболее сильная непогода будет в Восточной Фессалии и северо-восточной Центральной Греции, а в пострадавших от пожаров районах северной Эвии рекомендуется соблюдать особую осторожность.
Ожидается, что затем холод и ливни постепенно утихнут по мере продвижения к Кикладским островам, восточному Пелопоннесу и северному Криту.