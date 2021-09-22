Афины , , 15:53 — REGNUM Семь женщин-парламентариев из Афганистана прибыли в Афины в сопровождении членов своих семей. Об этом сообщается на сайте МИД Греции 22 сентября.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Женщины были вывезены из Афганистана после соответствующих действий неправительственной организации, которая базируется в Нью-Йорке. Их прибытие и пребывание в Греции, которое тесно координируется министерством иностранных дел и министерством миграции и убежища, является частью обязательства правительства принять символическое число граждан Афганистана, сторонников «основополагающих ценностей, свободы выражения мнений и равенства».

По данным министерства иностранных дел Греции, женщины и члены их семей будут находиться в Греции в течение короткого времени, пока не будут завершены процедуры их передачи и расселения в США.