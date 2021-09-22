Москва, 22 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. То, что ЦБ РФ ужесточает контроль за приходом и расходом наличных на банковские карты граждан, было ожидаемо, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент «Евразийского Бизнес Альянса» Андрей Морозов.

Банкомат

«Сейчас в целом идет ужесточение контроля всех наличных операций. И не только физических лиц, но и юридических лиц. Компании малого и среднего бизнеса влияние пресловутого антиотмывочного 115-ФЗ ощутили уже давно.

Теперь пришло время физиков. И это тренд фискальной политики. Считаю, что это нормальная ситуация. Движение наличных должно быть подконтрольным. Потому что теперь налоговые органы контролируют как доходы, так и расходы граждан.

Также стоит отметить, что такое нововведение ЦБ РФ не произошло случайно. До сих пор обнальные конторы использовали карты физлиц как для обналичивания, так и для легализации денежных средств, добытых преступным путем.

У каждой операции с наличными или безналичными денежными средствами должны быть причины и регулирующие органы, таким образом все движения денежных средств делают более прозрачными.

Скорее всего, меры регулирования движения как наличных, так и безналичных денежных средств будут ещё более жесткими.

Поэтому уже сейчас стоит задумываться гражданам РФ не только о легальном происхождении денежных средств, но также и о их легальных тратах», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России считает, что необходимо усилить контроль за пополнением карт через банкоматы и терминалы.

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