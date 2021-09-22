Нижний Новгород, 22 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Нижегородской области прокомментировало активно распространяемую в последнее время в социальных сетях и интернет-мессенджерах информацию об острой нехватке вакцины от коронавируса в регионе.

Дарья Драй ИА REGNUM Холодильник с вакцинами

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В ведомстве опровергли появившиеся в местном сегменте интернета слухи о дефиците или даже о полном отсутствии прививок от COVID-19, назвав их не соответствующими действительности.

Региональный минздрав уточнил, что в настоящее время в Нижегородской области имеется достаточный для текущих нужд запас противокоронавирусной вакцины — более 400 тысяч доз.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в Нижегородской области уже привились от коронавирусной инфекции более миллиона местных жителей, в том числе обоими компонентами вакцины около 939 тысяч человек.