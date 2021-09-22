Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки почти 10,5 тыс. человек завершили участие в прививочной кампании, получив вторую дозу антиковидной вакцины. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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В настоящее время участниками прививочной кампании против коронавирусной инфекции на Дону стали 1 млн 536,78 тыс. человек (+ 4 790 за сутки). Обе дозы ковид-вакцины получили 1 432,79 тыс. человек (+ 10 481 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области от COVID-19 предполагается привить 80% взрослого населения. Согласно этим планам и предварительным подсчётам, в вакцинации примут участие 2 млн 710 тыс. 710 человек.