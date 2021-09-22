Рим, 22 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Разрешенная посещаемость театров, кинотеатров, музеев, стадионов и концертных залов Италии должна быть увеличена до 100%, заявил в среду, 22 сентября, экс-премьер страны, лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци.

Matteorenzi.it Маттео Ренци

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Поскольку вход в указанные места осуществляется по «антикоронавирусным сертификатам», неясно, в чем смысл арифметических ограничений, отметил Ренци.

Ранее в минздраве Италии сообщили, что в конце сентября 2021 года правительство страны рассмотрит вопрос об увеличении разрешенной посещаемости театров, стадионов и т.д. до 75−80% от максимальной вместимости.

По данным на21 сентября, в Италии умерли130 421человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на67(днем ранее — на44). Число подтвержденных носителей выросло на3377(днем ранее — на2407). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 641 890 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены109 513человек(на3001 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали41 175 922человека, что составляет68,37% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.