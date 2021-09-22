Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки подтверждено 26 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 22 сентября.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 15 женщин в возрасте от 38 до 88 лет и 11 мужчин в возрасте от 36 до 86 лет. Все ковид-пациенты имели несколько хронических заболеваний.

За весь период пандемии победить COVID-19 не смогли 6 588 жителей Ростовской области.