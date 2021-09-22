Рим, 22 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Советника администрации итальянского Лацио (Рим) Давиде Бариллари в среду, 22 сентября, не впустили в зал заседаний парламента региона, передают местные СМИ.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

«В зал могут заходить только те, у кого есть «антикоронавирусный паспорт», — заявил глава совета провинции Марко Винченци. Бариллари известен своей позицией «антипрививочника».

Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не могут посещать в Италии некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т.д.), а с октября 2021 года они не смогут и ходить на работу.

По данным на21 сентября, в Италии умерли130 421человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на67(днем ранее — на44). Число подтвержденных носителей выросло на3377(днем ранее — на2407). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 641 890 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены109 513человек(на3001 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали41 175 922человека, что составляет68,37% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов». С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.