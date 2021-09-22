Неаполь, Италия, 22 сентября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Не привитые от коронавируса врачи и санитары должны отстраняться от работы «сразу, без единой минуты промедления», заявил в среду, 22 сентября, губернатор итальянской провинции Кампания (Неаполь) Винченцо Де Лука.

Jack45 Винченцо Де Лука

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«Всем остальным, кто еще сомневается в необходимости прививок, тоже пора стать серьезными ответственными людьми. С имбецильностью пора заканчивать», — отметил он.

По данным на21 сентября, в Италии умерли130 421человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на67(днем ранее — на44). Число подтвержденных носителей выросло на3377(днем ранее — на2407). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 641 890 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены109 513человек(на3001 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали41 175 922человека, что составляет68,37% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

Доконца сентября2021 года предполагалось привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.