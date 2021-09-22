Симферополь, , 15:25 — REGNUM Отставку министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова принял глава Республики Крым Сергей Аксёнов 22 сентября. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства.

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«Постановляю принять отставку Храмова Михаила Михайловича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым — министра строительства и архитектуры Республики Крым 22 сентября 2021 года согласно поданному заявлению», — говорится в тексте указа.

Михаил Храмов занимал должность министра строительства и архитектуры Республики Крым в декабре 2018 года, до этого работал в органах власти Севастополя, в частности, возглавлял «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства».