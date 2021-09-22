Хабаровск, 22 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Самолет Ан-26, с которым ранее была утеряна связь в Хабаровском крае вел проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории региона. Об этом 22 сентября говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Павел Аджигильдяев Самолёт Ан-26

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«22 сентября 2021 года самолет Ан-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на расстоянии около 38 км от Хабаровска связь с воздушным судном была потеряна и оно исчезло с экранов радаров, после чего следственные органы Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для проведения поисков пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26 вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями.