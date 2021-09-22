Москва, 22 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Немаловажным фактором обеспечения стабильного экономического роста России в 2022 году будет стабилизация отношений с Западом и отсутствие существенных санкций для российских производителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Красильников. Так он прокомментировал прогноз ОЭСР, согласно которому рост ВВП России в 2021 году составит 2,7%, а в 2022 году — 3,4%.

Рост

«В целом на данный момент консенсус-прогноз аналитиков составляет около 4,2% на 2021 и 2,4% на 2022, — сказал Красильников. — Если посмотреть на прогнозы ОЭСР, то это 2,7% на 2021 и 3,4% на 2022. Видно, что расхождение на горизонте двух лет не столь существенно — совокупный темп роста за два года в обоих случаях составляет более 6%. Вопрос только в том, как этот рост будет распределен между 2021 и 2022 годами. На мой взгляд, более вероятно достижение роста в 4% уже в 2021 году».

Это, по словам Красильникова, обусловлено рядом факторов.

«Естественным ростом экономики после ковидного года, восстановлением ряда отраслей, выплатами населению для поддержания спроса, — сказал Красильников. — Что касается 2022 года, то темпы роста около 3% достижимы при условии успехов в борьбе с пандемией (дальнейшей вакцинации населения, предотвращения локдаунов) и получения эффектов от реализации крупных инфраструктурных проектов, которые стимулируют рост в смежных отраслях, тем самым обеспечивая рост ВВП».

По словам Красильникова, немаловажным фактором обеспечения стабильного экономического роста в 2022 году будет и стабилизация отношений с Западом, отсутствие существенных санкций для российских производителей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России по итогам 2021 года ожидается рост ВВП на уровне 4,2%.