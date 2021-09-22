Москва, 22 сентября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. По итогам 2021 года рост экономики РФ, скорее всего, составит 4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявили доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко и доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Сизова. Так они прокомментировали прогноз премьер-министра РФ Михаила Мишустина, согласно которому в России по итогам 2021 года ожидается рост ВВП на уровне 4,2%.

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«Прогноз экономического роста РФ, представленный Мишустиным, выглядит достаточно правдоподобным. Однако цифра в 4,2% кажется излишне оптимистичной на фоне сохраняющегося риска введения новых санкций. Более реальным в настоящий момент видится значение в 4%, — полагают экономисты. — Указанный рост формируется за счет действий правительства (включая недавние выплаты на детей и пенсионеров в общем объеме до 500 млрд рублей), нацеленных на поддержание внутреннего спроса, объемы которого приблизились к допандемийным значениям».

При этом экономисты подчеркнули, что указанная премьером цифра может быть достигнута в случае, если международная конъюнктура сырьевого рынка «продолжит свое ценовое ралли».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Мишустина, антикризисные меры показали свою эффективность.