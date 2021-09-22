Москва, 22 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Если политика российских властей будет ориентирована в сторону декарбонизации, то это позволит РФ встроиться в глобальные цепочки производства с высокой долей добавленной стоимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил старший научный сотрудник центра экономического моделирования энергетики и экологии института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Поташников.

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«Следует оговориться, что глобальный энергетический переход состоится в любом случае, вне зависимости от глобальной климатической политики или ее отсутствия, так как он связан в первую очередь с экономическими причинами, — сказал Поташников. — Вопрос состоит в том, насколько эффективно встроится Россия в этот процесс и сможет ли получать от этого экономическую выгоду. Спрос на уголь, природный газ объективно будет снижаться из-за развития ВИЭ, а электротранспорт вытеснит бензиновый транспорт в относительно недалекой перспективе».

По его словам, если политика будет ориентирована в сторону декарбонизации, то это должно повысить экономическую привлекательность России.

«Откроется также окно возможностей встроиться в глобальные цепочки производства с высокой долей добавленной стоимости (производство мощностей ВИЭ и водорода, развитие электро‑ и водородного транспорта и прочее)», — убежден эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что РФ надо увеличить инвестиции в ветровую и солнечную энергетику.