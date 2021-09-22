Москва, 22 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Частные лица и компании в РФ должны получить упрощенную возможность для продажи избыточной электроэнергии в сеть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил старший научный сотрудник центра экономического моделирования энергетики и экологии института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Поташников, отвечая на вопрос о том, с чего РФ должна начать процесс энергоперехода.

Иван Шилов ИА REGNUM Альтернативаня энергетика

«Во-первых, с пересмотра энергетической стратегии и планов, — сказал Поташников. — Во-вторых, с сокращения субсидирования ископаемого топлива и переориентирование на производство и поддержание мощностей возобновляемой энергетики и других секторов с большим уровнем добавленной стоимости. В-третьих, с увеличения инвестиций в солнечную и ветровую электроэнергию, чтобы производители становились конкурентоспособными на экспортном рынке и наращивали экономическую эффективность. В-четвертых, с упрощения для частных лиц и компаний продажи избыточной электроэнергии в сеть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Поташников заявил, что в РФ нужно активнее внедрять ветровую и солнечную энергетику.