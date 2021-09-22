Москва, 22 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Российская повестка энергетического перехода должна в первую очередь означать активное внедрение солнечной и ветровой энергетики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил старший научный сотрудник центра экономического моделирования энергетики и экологии института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Поташников, комментируя соответствующие планы российского правительства.

Зеленая энергетика

«В первую очередь необходимо активное внедрение солнечной и ветровой электроэнергии в России за счет наращивания внутреннего производства мощностей генерации, во вторую — производство и поставка за рубеж водорода, — сказал Поташников. — В-третьих, это электрификация конечных потребителей везде, где это возможно, не в последнюю очередь за счет упрощения процедуры подключения к сети. Переориентация субсидий с ТЭК на ВИЭ (возобновляемые виды энергии) может существенно упростить переход».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Россия располагает всеми шансами на то, чтобы стать лидером глобального энергетического перехода.