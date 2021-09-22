Вице-спикер челябинского Заксобрания увольняется после выборов в Госдуму
Челябинск, 22 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Вице-спикер Заксобрания Челябинской области Владимир Павлов покидает региональный парламент. Об этом он заявил своим коллегам на заседании одного из комитетов.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Госдума
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Такое решение вызвано тем, что ранее он победил на выборах в Госдуму по Челябинскому округу. Депутат намерен сосредоточиться на работе в нижней палате Федерального Собрания.
Отметим, Павлов был избран в Заксобрание по Троицкому избирательному округу № 25 от «Единой России». Теперь по его территории предстоят довыборы.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму состоялись 17−19 сентября.