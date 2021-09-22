Киев, , 15:04 — REGNUM Украина из парламентско-президентской республики де-факто превратилась в президентскую. Об этом в ходе выступления в Верховной раде 22 сентября заявил депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский за два с половиной года своего руководства страной узурпировал власть.

«На 100% свой генпрокурор, свой глава, ручное монобольшинство, управляемый кабмин», — добавил парламентарий.

Он также отметил, что время пребывания Зеленского у власти выросло состояние его ближайшего окружения и зарплаты правоохранителей. При этом также стремительно росли тарифы и цены и теперь «после завершения объявленной эпохи бедности настала эпоха обнищания».

«Вы построили страну, где кровопролитие в Донбассе продолжается, а салюты стреляют на днях рождениях ваших пособников. Вы построили страну, где за счёт за коммуналку бабушки получают не только инфаркт, но и уже инсульт», — констатировал Загородний.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что команда нынешнего президента Украины Владимира Зеленского обещала мир и помощь гражданам страны, но своих обещаний не сдержала. Он напомнил, что власти обещали бороться с бедностью, уменьшить коммунальные тарифы и построить на Украине демократию. Однако в стране «продолжается война, проводятся репрессии против оппозиции, уничтожается свобода слова».

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