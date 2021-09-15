Киев, , 14:47 — REGNUM Все руководители Украины, приходя к власти, заявляли о борьбе со взятками, но сами же возглавляли коррупцию. Об этом народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил в эфире ток-шоу «Народ против» на телеканале «Украина 24».

Вадим Рабинович Zagittya.com.ua

По его словам, на Украине постоянно борются с коррупцией, это делали «Кучма, Лазаренко, Тимошенко, Порошенко». Действующие руководители государства тоже проводят антикоррупционные форумы.

«Но никто из всех перечисленных не предотвращает взяточничество, а лишь возглавляет его!» — заявил Рабинович.

Бороться с коррупцией, добавил он, можно или законом, или силой. Борьба вне закона — это иная преступная деятельность.

Исправить ситуацию депутат предложил через выборы. Искоренить коррупцию поможет голосование за других политиков, считает он.

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