Екатеринбург, 22 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий готов сменить кресло сенатора на место в региональном Законодательном собрании. Об этом заявил журналистам помощник Чернецкого Константин Пудов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Члены Совета Федерации Аркадий Чернецкий и Эдуард Россель (в фокусе). Слева на фото — первый вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский

Пудов заявил «Областной газете», что сенатора устроят оба варианта — остаться на посту сенатора или перейти в Заксобрание.

Чернецкий «готов работать на благо Екатеринбурга и Свердловской области на том посту, на котором будет наиболее востребован», цитирует издание Пудова.

В местных СМИ предполагают, что сменщиком Чернецкого на посту сенатора может стать первый вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе подвели итоги выборов в Заксобрание.