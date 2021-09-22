Гавайи, США, 22 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Гонолулу после двухдневного пребывания в Нью-Йорке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

По их словам, южнокорейский лидер и первая леди страны прибыли на авиабазу Хикэм в 22:40 по местному времени. Их встречали министр обороны Южной Кореи Со Ук, генеральный консул Южной Кореи в Гонолулу Хон Сок Ин, губернатор Гавайев Дэвид Айдж, командующий американскими войсками в Южной Корее Пол Лакамера, глава Индо-Тихоокеанского командования США Джон Акилино.

Известно, что 23 сентября Мун Чжэ Ин посетит Национальное кладбище в Панчболе, примет участие в церемонии взаимной передачи останков южнокорейских и американских войск, погибших в годы Корейской войны (1950−1953 гг) и церемонии награждения борцов за независимость Кореи.

Отметим, что Мун Чжэ Ин впервые участвует в подобном мероприятии за рубежом.