Екатеринбург, 22 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Свердловской области увеличили на 300 мест коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам чиновника, в Екатеринбурге добавили 100 коек для ковид-больных, 200 — в остальных муниципалитетах (в частности, на севере региона).

«К сожалению, определенный рост заболеваемости произошел», — сказал вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе привили от коронавируса почти 1,1 млн человек.