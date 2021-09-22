Москва, 22 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве, фиксируемый на протяжении последнего времени, обусловлен наступлением осеннего сезона, сообщила 22 сентября вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анастасия Ракова

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«Осенний сезон, характеризующийся подъемом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий», — приводит слова Раковой агентство «Москва».

По её словам, для лечения пациентов с коронавирусом в Москве развернуты и зарезервированы достаточные коечные мощности.

Ракова уточнила, что по отношению к прошлой неделе рост заболеваемости ковидом в столице составил 24%, а госпитализации выросли на 15%.